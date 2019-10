'Stikstof-boeren' krijgen gratis knipbeurt bij kapper: "Werd geraakt door hun verhaal"

LAREN - De trekkers gaan vandaag niet naar Den Haag, maar naar het centrum van Laren. Op weg naar Barbier Rogier, die een speciale actie heeft. "Kom je op klompen, dan krijg je een gratis knipbeurt. En wie zelfs de trekker meeneemt, krijgt er een potje wax bij."

En dat laten de boeren zich geen twee keer zeggen. "Leuke actie, ik laat mijn haar even bijknippen," zegt een boer die net zijn trekker midden op straat parkeert. "Normaal laten we ons kaalscheren door Den Haag, dus dan laat ik me liever onder handen nemen door de kapper," vult boer Pieter Seldenrijk aan.

Davey Coppenhagen bedacht de actie. "Er zat laatst een boer in mijn kapperstoel en ik was geraakt door zijn verhaal. Hij moet mogelijk een deel van zijn koeien wegdoen vanwege het nieuwe stikstofbeleid, heel erg. Dus dit is hoe wij de boeren steunen."

Gouden klomp

Zelf hebben de kappers vandaag ook klompen aan. "Gouden klompen zelfs," zegt eigenaar Timo Smit. "Davey kwam met het idee voor de actie en ik zei: als we op tijd gouden klompen kunnen regelen, dan gaan we het doen!"

En zo gezegd, zo gedaan. Maar het is nog even wennen voor de ongeoefende voet. "Ik heb twee paar sokken aan en een maandverbandje aan de binnenkant geplakt," vertelt Davey. "Dat was een tip en het helpt. Moet ik natuurlijk wel elke maand vervangen, haha."

Voor de boeren is het kappersbezoek een leuk uitje in deze tijden van actievoeren. "Kijk, mijn haar kan wel een knipbeurt gebruiken. En dan zie ik er goed uit voor de volgende demonstratie in Den Haag."