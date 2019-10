Zoektocht naar vermiste Sumanta (23) in Robbenoordbos vooralsnog afgerond

WIERINGERWERF - De sinds 2018 vermiste Sumanta Bansi is niet gevonden tijdens de zoektocht van afgelopen week in het Robbenoordbos. Vooralsnog staakt het Veteranen Search Team nu de zoektocht. "Maar dat betekent niet dat we nooit meer terug gaan naar deze locatie", aldus de politie.

Er werd op 22 oktober en 29 oktober uitgebreid gezocht naar Sumanta in het Robbenoordbos in Wieringerwerf. Beiden zoektochten leverden niets direct iets op.

Er wordt vanuit gegaan dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en er zouden aanwijzingen zijn dat ze in het Robbenoordbos zou liggen. Er hielpen 50 vrijwilligers van het Veteranen Search Team mee aan de zoektocht. Sumanta was 23 jaar en zwanger toen ze vermist raakte in februari 2018. Haar vermissing werd pas in november bij de politie bekend en sindsdien is de zoektocht naar haar begonnen.

De politie geeft aan dat het Robbenoordbos voor dit moment aan de kant is gezet. "We zijn nu even klaar met deze locatie maar met een tip of aanwijzing in het onderzoek gaan we weer verder.' De politie vertelt dat het onderzoek naar Sumanta absoluut niet stopt nu er geen aanwijzingen zijn gevonden in het bos. "We gaan gewoon verder maar kunnen nog geen uitsluitsel geven of, wanneer en waar we weer verder gaan zoeken."