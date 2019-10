Bouwers positief over actie op Malieveld: "Ik hoop dat we morgen weer gaan bouwen"

DEN HAAG - Zo'n vierduizend bouwers hebben vandaag actie gevoerd vanwege de strengere stikstof- en PFAS-regels. Met tientallen enorme hijskranen, graafmachines en vrachtwagens verenigden zij zich in oranje hesjes op het Malieveld in Den Haag. Onder luid getoeter en met keiharde muziek vanaf het podium lieten ze massaal van zich horen.

Volgens Bouwend Nederland is de actie echt nodig. "Ik bouw 25 jaar en heb nog nooit gedemonstreerd", vertelt voorzitter Arjan Putter. Volgens hem heeft de demonstratie van vandaag wel al direct effect. "We hebben op het podium gezien dat de ministers bezig zijn om de regelgeving en normering aan te passen." Minister Schouten heeft aangekondigd dat er op korte termijn een nieuwe grens komt in de bouw. Kleine en middelgrote bouwprojecten, waarbij niet meer dan tweehonderd woningen worden gebouwd, hoeven dan geen tijdrovend vergunningstraject meer te doorlopen.

Vanwege de strengere stikstof- en PFAS-regels zijn veel bouwbedrijven de dupe. Zo liggen bij Ron van der Stege van bouwbedrijf Van der Gragt uit Wormerveer meerdere projecten stil. "Wij bouwen voor woningbouwverenigingen een appartementencomplex waar de mensen al uit zijn gegaan. Zo lang dit project stil blijft liggen, kunnen ze niet terug en moeten ze alternatieve plekken zoeken om te huisvesten. En als een project nog lang op zich laten wachten, zal dat ook hele grote financiële consequenties hebben", zegt hij.

Regiomanager Jan Overtoom van brancheorganisatie Bouwend Nederland zei gisteren voor de camera van NH Nieuws dat alleen al in Noord-Holland de bouw van zo'n 2.600 woningen stilligt, waardoor zo'n drieduizend banen op het spel staan. Bovendien zorgt de impasse ervoor dat de woningnood - die toch al groot is - alleen maar verder oploopt.

De protestdag van vandaag geïnitieerd door de stichting Grond in Verzet, waarin meerdere bedrijven uit de bouwsector zich hebben verenigd.