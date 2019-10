Schotse straatvechters gezocht voor moord op Martin Kok

LAREN - De politie is op zoek naar vijf Schotse criminelen die betrokken zouden zijn bij de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in 2016. De vijf criminelen verblijven geregeld in Amsterdam en zouden hebben samengewerkt met de bende van crimineel Ridouan Taghi.

De broers Gillespie verdienen miljoenen aan wapenhandel en drugsimport en worden verdacht van ontvoeringen, marteling en moord. Het vuile werk laten ze tegenwoordig vaak door anderen opknappen, zoals de 25-jarige Jordan Owen, James White en Christoper Hughes.

Hughes loopt samen met misdaadblogger Martin Kok op 8 december 2016 een hotel uit, na een zakelijke afspraak. Zonder dat Kok het in de gaten heeft, richt een man een wapen op zijn hoofd, maar het wapen weigert. Later die dag verlaten Kok en Hughes een sexclub in Laren en wordt Martin Kok in zijn auto doodgeschoten. Hughes wordt nu in verband gebracht met de moord op Kok. Hij zou zijn ingezet om Kok in de val te lokken.

Met het verspreiden van foto's en camerabeelden hoopt de politie de mannen op te sporen.