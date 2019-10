Politie zoekt nog steeds getuigen van straatroof metrostation Diemen-Zuid

DIEMEN - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een straatroof op zondag 3 maart aan de Diemerdreef in Diemen. Het gebeurde op het perron van metrostation Diemen-Zuid.

Op zondag 3 maart even voor half zeven stond een 20-jarige vrouw op metro 53 te wachten toen er een jonge man op haar af kwam gerend. Hij heeft haar mobiele telefoon uit haar handen gegrist en is vervolgens weggerend. De verdachte heeft het metrostation verlaten via de trappen aan de achterzijde. Bij het tankstation tegenover de studentencampus Diemen verdween hij uit zicht.

Bekijk hier de beelden

De politie is op zoek naar getuigen en dan vooral één specifieke. Na de roof raakt het slachtoffer namelijk in gesprek met twee andere vrouwen op het perron. Zij vertellen haar dat de verdachte kort voor het incident iemand van een nepgouden ketting zou hebben beroofd. Dit mogelijke andere slachtoffer zou wel eens relevante informatie voor de recherche kunnen hebben. Op de website van de politie staat een uitgebreid signalement van de verdachte.