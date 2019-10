Slachtoffer Naarder cold case-zaak vermoedelijk Oost-Europeaan

NAARDEN - Op vrijdag 9 augustus 1991 maken drie medewerkers van een kwekerij in Naarden een wandeling. In de bosjes vinden ze een lichaam van een man die met messteken om het leven is gebracht. De politie vraagt nu opnieuw aandacht voor de zaak, na uitgebreid onderzoek.

Het lichaam lag vlak naast de snelweg A1 tussen Amsterdam en Hilversum. Het slachtoffer is anoniem begraven. Zijn identiteit is altijd onbekend gebleven. Een foto is nooit door de politie verspreid, omdat het lichaam bij de vondst al in verre staat van ontbinding was. Een rechercheteam heeft vervolgens in stilte aan de zaak gewerkt, de uitkomsten van dat onderzoek zijn nooit vrijgegeven. 28 jaar later is er een reconstructie van het gezicht gemaakt.

De man droeg destijds een zegelring. Deze ring werd destijds verkocht bij het postorderbedrijf van de Otto. Door nieuw botonderzoek, zijn ze er ook achtergekomen dat de man tussen de 65 en 75 jaar oud. Met een isotopenonderzoek moet de man uit de Balkan of Karpaten komen.