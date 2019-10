Wormerveerse bouwvakker legt vinger op zere plek: "Zie het somber in voor de bouw"

WORMERVEER - Onder de honderden bedrijven die vandaag op het Malieveld in Den Haag protesteren tegen het stikstof en de PFAS-problematiek en de gevolgen daarvan is ook het Wormerveerse bouwbedrijf Van der Gragt. Projectleider Ron van der Stege legt voor de camera van NH Nieuws uit waarom hij en zijn collega's vandaag hun stem laten horen. "Als er geen werk is, kunnen we ook geen mensen aan de gang houden."

Het bedrijf bouwt doorgaans veel nieuwe woningen in Zaanstad en omgeving, maar door het ontbreken van vergunningen lijkt het gemiddelde van tweehonderd nieuwbouwwoningen op jaarbasis dit jaar bij lange na niet te worden gehaald. "Wij zijn hier omdat momenteel twee van onze projecten stilliggen vanwege het stikstofprobleem. Dat heeft een grote impact op ons bedrijf, en ook op de branche."

Hoewel het kabinet hier en daar pleisters plakt door noodmaatregelen aan te kondigen, voorziet Van der Stege dat de huidige problemen nog lang zal dooretteren. "Als dit zo doorgaat, zal na dit project ook een volgend project komen stil te liggen. Dat heeft een negatief effect op de woningbouw en ook op alles wat in de toekomst gerealiseerd moet worden."

Crisis werkt door in privélevens

Behalve de onzekerheid voor personeel van veel bouwbedrijven, heeft de crisis ook invloed op het privéleven van burgers, legt Van der Stege uit. "We verbouwen voor een woningbouwvereniging op dit moment een appartementencomplex, waar de mensen (bewoners, red.) al uit zijn. Zolang dit project stil ligt, kunnen de mensen dus ook niet terug en zullen ze langer een alternatieve plek moeten zoeken om zich te huisvesten."

Van der Stege verwijt het kabinet een weifelend beleid: "De manier waarop we op verschillende facetten worden geconfronteerd met milieuregels, hebben we nog nooit zo veel en zo ondoordacht op ons pad gekregen." Bovendien heeft dat ook grote invloed op de sector, die zich door deze ontwikkelingen niet in de kijker speelt van toekomstig personeel.

