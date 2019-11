Met vallen en opstaan leren rijden: statushouders krijgen fietsdiploma

IJMUIDEN - Het is een bont gezelschap dat op het parkeerterrein van zwembad Heerenduinen fietsles krijgt. Een paar keer in de week is instructeur Ad Otten van buurthuis De Spil druk bezig om vrouwelijke statushouders de beginselen van het fietsen te leren. "Het is best pittig. De meesten spreken nauwelijks Nederlands, dus het gaat met handen en voeten."

Toch heeft Otten succes met zijn cursus. Met de ervaring dat officieel aanmelden en vooraf cursusgeld betalen een drempel opwerpt, mag iedereen bij hem terecht. "Het gaat erom integratie te bevorderen. Als je dan begin met allerlei formele dingen, snij je jezelf in de vingers."

Hij is in maart begonnen met fietslessen geven en er zijn er nu al een stuk of dertig statushouders die verdeeld over verschillende dagen en groepen de cursus volgen. Otten: "Prachtig, zelfs uit Velsen-Noord komen ze hier naartoe."

Gevallen

Anita uit Burundi is één van de deelnemers. Tot ze vijf jaar geleden in Nederland kwam, had ze nog nooit een fiets aangeraakt. "In het asielzoekerscentrum in Alkmaar heb ik het wel twee keer geprobeerd, maar ben toen gevallen. En toen had ik er niet zo'n zin meer in. Maar hier ben ik er weer mee begonnen."

Lees ook: Statushouders aan de bak als buschauffeur: "Ik wil hier blijven werken tot mijn pensioen"

Ze voelt zich inmiddels zeker genoeg om in het drukke verkeer van IJmuiden te fietsen. "Ik het begin durfde ik dat niet. Maar nu moet ik wel. Ik wil het ook graag. Dan kan ik 's zomers met mijn kinderen mee."

Volgende week worden de eerst fietsdiploma's uitgedeeld. Otten benadrukt dat dit niet wil zeggen dat hij de cursisten dan loslaat. "Zeker niet. Ze gaan langzaam over in een recreatieve groep daarmee we tochtjes gaan maken. We gaan de duinen in en naar het strand. Dat vinden deze mensen prachtig, zijn ze nog nooit geweest. Ja, we blijven zeker met ze fietsen."