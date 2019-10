Ernstig zieke Hugo hoeft huurwoning in Overveen voorlopig niet uit: "Hoog tijd dat er hulp komt"

OVERVEEN - Goed nieuws voor de ernstig zieke Hugo Rijpstra. Hij is volgens zijn dokter zo ziek dat hij zijn bed niet kan verlaten, maar moest vóór morgen weg uit de huurwoning in Overveen waar hij ligt. Gelukkig voor Hugo is er nu een tijdelijk oplossing gekomen: woningbouwvereniging Pré Wonen houdt zich niet aan de opzegdatum van 1 november. Hoe lang Hugo nu nog kan blijven, is niet bepaald.

Hugo lijdt volgens zijn arts aan een ernstige vorm van ME. Hij kan geen prikkels verdragen en kan volgens cardioloog Frank Visser van stichting Cardiozorg absoluut niet worden vervoerd. "Dat zou vreselijk voor hem zijn en werpt hem terug in zijn ziekte. Hij lijdt aan een ernstige vorm van ME en heeft een stille, donkere kamer nodig. Er zou genade moeten zijn voor hem."

Hugo huurt zelf een studio in Amsterdam maar die is te klein. Zijn vaste verzorger Lisa Galesloot heeft hem ondergebracht in de huurwoning van haar moeder in Overveen. De verhuurder daarvan, Pré Wonen, is het er niet mee eens dat hij daar wordt verzorgd en wil hem weg hebben. Een woordvoerster van Pré Wonen reageert: "We hebben met elkaar in een goed gesprek vastgesteld dat we het er over eens zijn dat Hugo niet in de woning in Overveen kan blijven, omdat die woning niet geschikt is voor het leveren van de zorg die Hugo nodig heeft. Daarom hebben wij afspraken met elkaar gemaakt, waarin het vinden van een andere woning voor Hugo voor alle partijen de hoogste prioriteit heeft. Pré Wonen stemt ermee in dat de huuropzegging wordt aangehouden tot een latere datum om de zoektocht naar een nieuwe plek voor Hugo de ruimte te geven. Nadat er een nieuwe plek voor Hugo is gevonden maken we nadere afspraken met elkaar."

Campagne

Enkele weken geleden begon Lisa een campagne om geld in te zamelen voor Hugo. Zij verzorgt hem in haar eentje en is daar 24 uur per dag mee bezig. Dat is te veel van het goede. Zij willen geld inzamelen om zorg in te kunnen kopen.

Naar aanleiding van een artikel daarover op NH Nieuws heeft het WMO-team uit Haarlem hulp aangeboden. Twee advocaten helpen Hugo en Lisa, eentje met de 'huurkwestie' en het vinden van een nieuwe woning. De ander helpt met het aanvragen van langdurige zorg. Deze week nog volgt er een verzoek bij de rechtbank voor een voorlopige voorziening. Ook is het WMO-team bezig om snel zorg te regelen voor Hugo. Lisa: "We zijn heel blij en dankbaar met deze hulp. Maar een oplossing is er nu nog niet voor Hugo. Wat hij nodig heeft is 24-uur per dag verzorging."

Blij met aandacht

Lisa is 'blij en dankbaar' met de ruimte die Pré Wonen heeft gegeven. Maar tegelijk heeft ze ook het gevoel nog nergens te zijn. Een nieuwe woning is er niet en de langdurige zorg is ook nog niet rond. "We zijn natuurlijk blij met de campagne en met de aandacht. Maar de laatste weken waren heel heftig en we hebben het heel zwaar gehad. Met Hugo gaat het niet goed. Er is veel stress en daarom crasht hij drie keer zo hard. Deze periode is gewoon heel intensief. Het wordt hoog tijd dat er hulp en een rustige woning voor hem komen."

Geschrokken

Lisa zegt dat ze de afgelopen weken veel berichten heeft gekregen van mensen die in een soortgelijke situatie als Hugo verkeren. Hugo moet de hele dag in bed blijven en heeft veel zorg nodig terwijl hij geen familie meer heeft. Hij is niet ziek genoeg voor het ziekenhuis, te ziek voor een verzorgingstehuis zoals, volgens Lisa, 40.000 andere mensen in Nederland. "Ik ben geschrokken van al die berichten. Er zit een gat in de zorgverlening voor deze mensen en dat gat wordt bijna altijd opgevangen door familie. Maar wat als je geen familie hebt? Het gaat ons nu om Hugo, maar eigenlijk is dit een veel groter probleem in Nederland."