AZ-speler Calvin Stengs opgenomen in voorselectie Oranje

ALKMAAR - Calvin Stengs is door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Van de 28 voetballers is hij de enige nieuwkomer.

De 20-jarige aanvaller debuteerde in 2016 bij AZ, waar hij tot 2023 een contract heeft. Hij heeft dit seizoen al acht doelpunten gemaakt en tien assists gegeven. In totaal maakte Stengs in zijn nog jonge carrière al zeventien doelpunten voor de Alkmaarse club. Koeman beloont Stengs dan ook voor 'zijn goede spel'.

Naar verwachting maakt Koeman komende week zijn definitieve selectie bekend. Dan zal duidelijk worden of hij Stengs meeneemt naar Belfast voor de interland tegen Noord-Ierland en of de rechtsbuiten tegen Estland kans maakt op speelminuten. Oranje heeft nog één punt nodig om zich te kwalificeren voor het EK 2020.

Behalve Stengs is ook AZ-doelman Marco Bizot opgenomen in de voorselectie. Zijn kans op speelminuten bij Oranje lijkt nihil, omdat hij onder meer keepers Cillessen en Vermeer voor zich moet dulden.

AZ grijpt de selectie van Stengs aan om een video te delen waarin zijn mooiste treffers zijn gebundeld.