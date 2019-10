Nog steeds tekort aan pleegouders in Noord-Holland: "Er is nog veel onwetendheid over pleegouderschap"

BREEZAND - Er zijn misschien nog veel mensen die er niet bewust van zijn, maar in Nederland zijn er nog steeds dringend pleegouders nodig. Tenminste 3.500 per jaar. Om dit onder de aandacht te brengen, is Pleegzorg Nederland ook vandaag weer begonnen met Week voor de Pleegzorg. Truus Boltha uit Breezand is sinds 2014 pleegouder en denkt dat er vooral nog veel onduidelijkheid is over wat en in welke vorm je als pleegouder iets kunt betekenen voor een kind.

Volgens Evelien Priester van Parlan zijn er alleen in Noord-Holland al 315 nieuwe gezinnen nodig. Er zijn er momenteel 2584. "Er is een lichte toename van het aantal aanmeldingen van kinderen voor pleegzorg maar een afname van aantal mensen dat pleegouder wil worden. Daar ontstaat een gat tussen vraag en aanbod. Van de kinderen die voor pleegzorg aangemeld worden merken we dat het om meer specifieke vragen gaat, waardoor het moeilijker is om een match te maken."

De Breezandse Truus en haar man doen aan een 'crisisopvang' en vangen voornamelijk tieners op voor een korte periode. "Het vraagt inzet, want het kind heeft aandacht nodig. Als een kind bij ons komt zijn ze vaak overrompeld met wat er is gebeurd. Het eerste wat dan belangrijk is zijn de drie r’s: we bieden ze rust, reinheid en regelmaat", vertelt ze aan NH Nieuws.

Samenwerking belangrijk

Vaak duurt zo'n crisisperiode volgens Truus vier weken: "Ze gaan meedraaien in het gezin. Ze krijgen regelmaat door onder andere vaste eet- en slaaptijden, maar ook door school en eventueel sport. "We praten met de kinderen en geven ze een stem. Bereiden ze voor en ondersteunen bij wat komen gaat. Hierbij is er nauw contact met andere professionals. We moeten als een team samenwerken en het kind het gevoel geven dat ze ertoe doen, dát is de uitdaging."

Een crisisopvang is niet de enige 'vorm' van pleegouderschap. Volgens Truus weten veel mensen misschien niet dat je zelf de keuze kunt maken met hoe je een kind wil helpen: "Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld een weekendopvang, juist kleine kinderen, tijdelijke of permanente opvang. Als je na een aantal jaren denkt: 'het is mooi geweest', dan kun je ermee stoppen. Er is nog veel onwetendheid over pleegouderschap"

Overal in de provincie Noord-Holland zijn momenteel pleeggezinnen nodig: de grootste vraag is in Amsterdam, Amstelland. Maar ook in de IJmond en Den Helder. De Breezandse en haar man hebben zelf ook kinderen en kleinkinderen en zij helpen dan ook waar nodig. "Met zijn allen doen we wat voor de maatschappij. Het is fijn dat je een kind kan helpen. Het geeft je een goed gevoel."