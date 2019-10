De Peiling: ‘Geef oudere met AOW’tje vergoeding voor dakloze in huis’

NOORD-HOLLAND - Ouderen met een grote woning zouden een financiële vergoeding moeten krijgen als ze tijdelijk een dakloze in huis nemen. GroenLinks denkt met dit plan allerlei problemen op te lossen, zoals de groei van het aantal daklozen en de eenzaamheid onder ouderen. Wat vind jij van dit idee?



Meer daklozen

De laatste jaren zijn duizenden mensen in de daklozenopvang beland, omdat ze plotseling hun huis werden uitgezet na een scheiding of door financiële problemen als een tijdelijk contract niet verlengd werd. Door de krapte op de huizenmarkt is het niet makkelijk een betaalbaar huis te vinden, waardoor mensen dakloos worden en een beroep doen op de daklozenopvang. Die opvang is eigenlijk bedoeld voor daklozen met psychische- of verslavingsproblemen.

Grote huizen

Aan de andere kant woont ongeveer de helft van alle Nederlanders in een huis dat eigenlijk te groot voor ze is en waar veel meer mensen in zouden kunnen verblijven. Doorstromen naar een kleinere woning of naar een seniorenflat gaat moeilijk, omdat ook dit type woningen uiterst schaars is.

Barmhartigheidsbonus

"Daarnaast zijn veel ouderen eenzaam en hebben ze met alleen een AOW'tje geen riant inkomen", zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks in het AD. "Wij willen deze mensen bij elkaar brengen met een financiële stimulans, een barmhartigheidsbonus." In Amsterdam wordt al met die aanpak geëxperimenteerd. Renkema vraagt aanstaande woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer aan staatssecretaris Blokhuis de landelijke invoering van zo'n barmhartigheidsbonus te onderzoeken.

Wat vind jij?

