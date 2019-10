Onderzoek op laatste looproute Dascha nu gewenste camerabeelden er niet zijn

HILVERSUM - Vrijwilligers gaan de komende weken op pad om de laatste looproute de reconstrueren die de 16-jarige Dascha Graafsma gelopen moet hebben vlak voor haar noodlottige dood vier jaar geleden op het spoor van Hilversum.

De vrijwilligers van Team Dascha Onderzoek gaan verdeeld over meerdere avonden lopen vanaf daklozenopvang De Cocon aan de Neuweg - de plek waar Dascha op de bewuste avond voor het laatst gezien werd - naar het spoor aan de Maartensdijkseweg waar haar lichaam werd gevonden. Vanavond wordt er voor het eerst gelopen door ongeveer tien vrijwilligers.

De onderzoekers hopen meer te weten te komen over de laatste looproute van Dascha. "We geven onze vrijwilligers gps-trackers mee en laten ze zelf de route vinden van de Neuweg naar de Maartensdijkseweg. Er wordt gelopen door mensen die Hilversum kennen, die Hilversum niet kennen en ook door mensen die de hele zaak van Dascha niet kennen. We hopen vooral patronen te ontdekken. Hoe lang je er gemiddeld over loopt bijvoorbeeld, maar ook welke looproute het meest wordt genomen", vertelt onderzoeksleider Joey Roelofs van Team Dascha Onderzoek.

Camerabeelden

Aan de hand van de gegevens willen de onderzoekers er achter komen of Dascha haar laatste route daadwerkelijk lopend heeft afgelegd en niet - zoals ze nog steeds vermoeden - toch met een auto op de plek des onheils is terechtgekomen. Er werd lang gehoopt dat verkeerscamera's op de Utrechtseweg daar meer over aan het licht konden brengen, maar de beelden van de camera die Dascha opgenomen moet hebben op de bewuste avond blijken verdwenen.

Met de reconstructie van de laatste route van Dascha gaat het onderzoek naar de dood van het meisje uit Hollandsche Rading onverdroten door. Naast het onderzoek van Team Dascha Onderzoek laat ook het Openbaar Ministerie nog onderzoek doen naar de zaak. Het gaat om een second opinion door politie-onderzoekers buiten 't Gooi.