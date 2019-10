IN BEELD: Bouwers komen samen op Malieveld in Den Haag

DEN HAAG - Een gigantisch lawaai stijgt vanochtend op vanaf het Malieveld in Den Haag. Toeters, sprekers en roepende bouwers vormen een kakofonie aan geluid die het bouwprotest van vandaag kenmerkt. Mensen uit de bouwsector komen vandaag in de Hofstad samen om te demonstreren tegen de nieuwe milieuregels van het kabinet.

NH Nieuws-verslaggeefster Daphne Jacobson staat vanochtend op het Malieveld en schetst een beeld van een 'goede sfeer'. "Er zijn zo'n duizend mensen hier. Er is heel veel getoeter", vertelt zij.

Jacobson sprak met Roelof Mulder van het bouwbedrijf Hegeman. Zij verbouwen op dit moment Station Zaandam. "Het is voor het eerst in 38 jaar dat ik actie voer. Het raakt mij nu echt persoonlijk", aldus Mulder. Eerder sprak NH Nieuws ook al met Mulder. "Een aantal bouwprojecten zijn er momenteel al op de lange baan geschoven of mogelijk wordt er niet eens een vergunning verleend", vertelde de bouwer toen.

Protest in beeld

Protestleuzen, actieborden en heel veel oranje hesjes: zo ziet het bouwprotest van vandaag er uit.