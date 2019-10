Verdachten beruchte 'bloedprik-babbeltruc' mogelijk ook actief in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De verdachten van de 'bloedprik-babbeltruc', waarbij twee mensen zich voor doen als verpleegkundigen en geld stelen, zijn mogelijk ook actief geweest in Noord-Holland. De politie heeft meldingen binnengekregen uit Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel, waarbij vermoedelijk dezelfde groep aan het werk is geweest. Dat vertelde de politie gisteravond in Opsporing Gezocht.

De 'bloedprik-bende' hebben hun bijnaam te danken aan de manier waarop zij zich naar binnen praten bij het huis van een slachtoffer. Zo wisten twee mensen op 17 oktober bij het huis van een 90-jarige man binnen te komen, omdat zij zogenaamd een griepprik af kwamen nemen. Na de prik beweerde de dieven dat het slachtoffer 'snel een medicijn nodig had. Hij kon direct betalen met een mobiel pinapparaat, waarna zijn pinpas werd gestolen.

Lees ook: Medebewoners geschokt door babbeltruc-roof bij 101-jarige: "Ik voel me niet helemaal veilig"

De politie vermoedt dat dezelfde groep ook in Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel aan het werk is geweest. Op dezelfde babbeltruc werd ingezet, is niet bekend.

De daders zijn nog spoorloos. Daarom vraagt de politie om uit te kijken naar de verdachten. Ze opereren waarschijnlijk in verschillende samenstellingen en gebruiken verschillende smoezen. Goed om te weten: instanties die echt bloed komen prikken bij mensen thuis, maken altijd een afspraak maken.