Ook bouwers Alkmaar luiden noodklok: "Kunnen personeel niet aan het werk houden"

ALKMAAR - "De stikstofnormen zijn te laag en de PFAS-richtlijnen te streng." Met die boodschap vertrokken zo'n twintig bouwvakkers vanochtend vanuit Alkmaar naar Den Haag. Zij verzamelden bij het stadion van AZ om gezamenlijk met een busje naar het Malieveld te rijden. "Bouwprojecten komen niet van de grond."

Om 06.30 uur vanochtend kwamen de mannen van de bouw bijeen bij het AFAS Stadion. In een kleine bus rijden ze samen naar het Malieveld om mee te doen aan de protestactie van 'Grond in Verzet'.

"De stikstofnormen zijn te laag en de PFAS-richtlijnen te streng", vatten de bouwers uit de regio Alkmaar kort samen. "Hierdoor komen bouwprojecten niet van de grond. Wij kunnen ons personeel niet aan het werk houden." Ze hopen dat in Den Haag hen geluisterd zal worden.

Code oranje

"Wij zijn afhankelijk van de overheid. Als er geen vergunningen verleend worden, dan wordt er weinig gegraven." Enige hoop is gevestigd op de plannen vanuit de regering om de bouw aan het werk te houden. "Maar niets is nog zeker", weten ze.

Hoe het straks op het Malieveld zal zijn? "De dresscode is in ieder geval oranje", grapt een grondverzetter. Verder hopen ze op heleboel mensen en machines. "Als we het nu niet doen, dan lopen we met z'n allen het wak in."