Aankomend weekend grote verkeershinder door werkzaamheden rond A10: "Advies is om thuis te blijven"

AMSTERDAM - Vanaf donderdagavond tot en met maandagochtend staan er grote werkzaamheden bij A10 Zuid gepland. Naar verwachting zal het verkeer daar grote hinder van ondervinden.

De werkzaamheden beginnen op donderdag om 22.00 uur en duren naar verwachting tot maandagochtend 05.00 uur. "We gaan het spoordek inschuiven door de A10 en in het nieuwe station", vertelt verkeersmanager Niels van den Brink aan AT5. "Dat is natuurlijk ontzettend complex: het gaat om een spoordek van 3 miljoen kilo."