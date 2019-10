Bouwvakker overleden na ongeluk op bouwplaats Loosdrecht

LOOSDRECHT - Bij een ongeluk op een bouwplaats aan de Oud-Loosdrechtsedijk is vanmorgen een bouwvakker overleden. Dat bevestigt de politie.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 8.15 uur op het bouwterrein van De Porseleinhaven, het beoogde nieuws dorpscentrum van Oud-Loosdrecht. Daar worden momenteel huizen gebouwd.

Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. Hulpdiensten waren na het ongeluk in groten getale aanwezig. Behalve ambulance, politie en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer bleek niet meer te redden.

Verder onderzoek

De politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - de arbeidsinspectie - doen onderzoek op de bouwplaats.