Bouwprotest zorgt nauwelijks voor overlast op Noord-Hollandse wegen

NOORD-HOLLAND - In alle vroegte verzamelde personeel uit de bouw- en transportsector uit de hele provincie zich om te gaan protesteren op het Malieveld in Den Haag. De actievoerders willen met het protest aandacht vragen voor de impasse en mogelijk duizenden ontslagen als gevolg van de stikstof en PFAS-regels. Door het protest werd een drukke ochtendspits verwacht, maar echt lange files bleven uit.

Een ooggetuige vertelde rond 06.30 uur dat er 'wel twintig' bouwvoertuigen en auto's van bouwbedrijven onder politiebegeleiding over de A9 reden. Ook meldde zij dat er duidelijk meer bouwmaterieel op weg was dan gebruikelijk was op haar dagelijkse route.

Actiegroep Grond in Verzet schatte gisteren dat er zo'n duizend voertuigen, waaronder kiepwagens, kranen en vrachtwagens, op het Malieveld zullen staan. Een groot deel daarvan meldde zich gisteravond al op het Haagse plein, om deze ochtendspits zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

In aanloop naar vandaag verzocht de actiegroep om vooral met mensen en niet met materieel naar Den Haag te komen. Toch lijken veel bedrijven daar geen gehoor aan te geven. Actievoerder die hun vrachtwagens thuislaten en zich hebben aangemeld, reizen vanochtend per touringcar naar Den Haag. Zij verzamelden zich in Alkmaar en Haarlem. Om 06.30 uur verzamelden de eerste bouwers, in oranje hesjes, zich bij het AZ-stadion.

In de rest van het land ondervindt het verkeer meer van het bouwprotest. Op het hoogtepunt stond er 144 kilometer file.