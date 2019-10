Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen: "We zaten vast en nu gaan we weer bewegen"

BERGEN - Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten tijdens een ingelaste raadsvergadering. Het aanstellen van een kwartiermaker is een van de aanbevelingen van oud-burgemeester Bernt Schneiders die een onderzoek deed naar de bestuurscultuur in de kustgemeente.

Tijdens de raadsvergadering werd het rapport 'Met vertrouwen vooruit' besproken. In dat rapport kwam Schneiders met een aantal harde conclusies als het gaat over de bestuurscultuur in de gemeente. In het rapport staat een aantal aanbevelingen voor de gemeente Bergen. Zo moet er gewerkt worden aan herstel van vertrouwen onder betrokken inwoners die aangeven zich onvoldoende gezien en gehoord te voelen. Ook moet het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende partijen versterkt worden.

Lees ook: Raad Bergen ziet vroegtijdig vertrek burgemeester niet zitten

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam. "De bedoeling is dat de kwartiermaker ook aanwezig is bij activiteiten van het college en de ambtelijke organisatie en kijkt hoe hij samen met ons allemaal de boel vooruit kan krijgen. We zaten vast en nu zijn we los en gaan we bewegen."

De kwartiermaker zou vanaf 15 november aan de bak moeten. Daarvoor is 75.000 euro uitgetrokken. Volgens Koos Bruin van de oppositiepartij Behoorlijk Bestuur Bergen is dat een verspilling van gemeenschapsgeld aangezien een kwartiermaker geen wettelijke bevoegdheid heeft. "Achteraf kunnen we beoordelen of het het geld waard is of niet", vertelt Van den Beld. "Als zo'n man een jaar aan de slag is in zo'n functie dan lijkt me dat niet onredelijk." Wie de kwartiermaker gaat worden is nog niet bekend.

Manifest

Voor het onderzoek naar de bestuurscultuur in Bergen heeft Schneiders ook nog gesproken met verschillende initiatiefgroepen. Zij hebben de burgemeester in juni een manifest aangeboden met daarin twaalf geboden voor een beter bestuur. De groepen zijn het vertrouwen in het bestuur kwijt. Ze vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen en de Egmonden. Tijdens de raadsvergadering werd hier nauwelijks op ingegaan.

Peter van Huissteden van de PvdA vindt dat het manifest een te prominente plek in het rapport krijgt toebedeeld. "Deze eenzijdige informatiebron doet geen recht aan de inwoners, wijkverenigingen, buurtjes en straten die wel met tevredenheid terugkijken naar wat zij in samenwerking met de gemeente Bergen hebben bereikt", aldus van Huissteden.

Lees ook: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

Voor Marjolein Pepping, die namens de gezamenlijke initiatiefgroepen spreekt, is dat een teleurstelling. "We hadden het eigenlijk al zien aankomen maar toch is dit jammer. We vertegenwoordigen een hele grote groep. We hebben een map met elfduizend handtekeningen. En eigenlijk worden we nog steeds niet gehoord. We hadden gehoopt dat we serieus zouden worden genomen."