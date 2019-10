Burgemeester Halsema over gebedsoproep Blauwe Moskee: "Ik deel het gebrek aan enthousiasme"

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema is niet enthousiast over het voornemen van de Blauwe Moskee om de gebedsoproep versterkt te laten horen. Ze gaat daarom in gesprek met hoofdimam Yassin ElForkani. Wel zei ze vanavond, tijdens een commissievergadering in de Stopera, dat verbieden volgens de grondwet niet mogelijk is.

Verschillende politieke partijen spraken zich tijdens de vergadering tegen de versterkte oproep uit. "We vinden het een zeer onverstandige manier om het op te leggen aan bewoners en daarna als een soort aflaat, om in geloofstermen te blijven, een bewonersbijeenkomst te organiseren", zei VVD-raadslid Daan Wijnants.

ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder zei benaderd te zijn door verontruste buurtbewoners. "Ik zag in een reportage van AT5 dat een aantal mensen het prima vindt", zei hij. "Maar wat als blijkt dat het merendeel het echt niet wil? Welke instrumenten heeft de burgemeester dan om in te grijpen?"

"Het is een strijdkreet", vond Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga. "De vergelijking met kerkklokken gaat niet op. Er wordt Amsterdammers toegeschreeuwd dat er maar één god is, de grootste zelfs." Ze vond het kwalijk dat de oproep in het Arabisch wordt gedaan en versterkt wordt. "Als hun god werkelijk de grootste is dan heeft hij ook geen luidspreker nodig."

Uit de media

Burgemeester Femke Halsema vertelde dat ze niet van tevoren op de hoogte was gesteld door de Blauwe Moskee, maar dat ze het nieuws uit de media vernam. "Ik hoorde een zeker gebrek aan enthousiasme bij de hele raad, op DENK na. Ik deel dat gebrek aan enthousiasme."

Toch zou de versterkte gebedsoproep vanwege de grondwet niet verboden kunnen worden. "Dat is luid en duidelijk. Daar kan geen sprake van zijn. Het is beschermd in de grondwet." Wel kunnen er via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beperkingen aan geluid, geluidsniveau en frequentie worden opgenomen. "Maar alle enthousiastelingen waarschuw ik. Het geldt dan ook voor het klokgelui in de Westertoren. Ik denk dat niemand in de raad die richting uit wil."

In het Nederlands

Ze wijst erop dat veel mensen bij Allah Akbar de associatie met terreuraanslagen hebben. "Ik denk dat ElForkani met normalisatie bedoelt dat het voor miljoenen moslims de oproep tot vreedzaam belijden van hun godsdienst is. (...) Maar als dan de intentie normaliseren is, doe het doen in het Nederlands, dat vind ik ook het meest logisch. Dat heeft me een beetje verbaasd."

Er lopen nu overigens nog gesprekken over de versterkte oproep tussen stadsdeel Amsterdam Nieuw-West en de Blauwe Moskee.

Aangifte van bedreiging

Nadat bekend werd dat de moskee de gebedsoproepen met luidsprekers wil versterken, zijn er volgens imam Yassin ElForkani flink wat nare berichten binnengekomen. Van een zaak wordt binnenkort zelfs aangifte gedaan. Het gaat om een bedreiging via Twitter. Op dat medium werd gesproken over een moslim die met een mes het Vaticaan binnen was gedrongen. Een persoon zei daarover: "Morgen even in de blauwe moskee proberen."

ElForkani zegt dit uiterst serieus te nemen en gaat aangifte doen van bedreiging.