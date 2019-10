Dalfour had voor moord ontmoeting met onbekende man

AMSTERDAM - Er zijn nog veel vragen omtrent de moord op de 29-jarige Brennan Dalfour in Amsterdam. Wel is duidelijk dat hij vlak voor zijn dood nog een afspraak had met een onbekende man.

Dalfour - een bekende van de politie - werd afgelopen zaterdagnacht neergeschoten in Slotervaart. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en hebben hem naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet baten.

Bekende van de politie

Het slachtoffer was zelf een bekende van de politie en had geen vaste woonplaats in Nederland. Vaak verbleef hij bij een familielid in Amsterdam, of was hij te vinden in het Spaanse Marbella.

Wie meer weet over de activiteiten van Dalfour, kan contact opnemen met de politie. Het is namelijk nog onbekend welk conflict heeft geleid tot zijn dood.

Uren voor de moord

Daarnaast probeert de politie de uren voor de moord te reconstrueren. Op zaterdag had Dalfour nog een afspraak met een vriend, later die middag bezocht hij café F aan de Agatha Dekenstraat.

Bovendien had het slachtoffer een uur voor de schietpartij een ontmoeting met een man. Daarmee is hij in de richting van de Robert Fruinlaan gelopen. De politie wil graag weten wie deze man was.

Dalfour werd uiteindelijk rond 01.30 uur neergeschoten. Hij was op dat moment bijna bij zijn logeeradres aangekomen.