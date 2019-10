Overval op sushitent in Heemskerk

HEEMSKERK - Voor de tweede avond op rij is er een overval gepleegd in Heemskerk. Gisteren was de New York Pizza het doelwit, vanavond gebeurde het bij Aroi Sushi aan de Maerelaan.

Twee overvallers drongen rond 20.30 uur de sushitent binnen. Het is niet bekend of het tweetal buit heeft gemaakt. Na de overval gingen ze ervandoor.

De politie is een onderzoek gestart.