52-jarige vrouw vermist: politie vreest misdrijf

AMSTERDAM - De 52-jarige Naima Jillal is sinds 20 oktober spoorloos verdwenen. De politie zegt te vrezen voor een misdrijf.

De vrouw werd voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam Zuid. Ze is daar ingestapt in een donkerkleurige auto, vertelt de politie in het programma Opsporing Verzocht.

Signalement

Jillal is ongeveer 1.65 meter lang en ze heeft stijl, donker haar. Op de dag dat ze voor het laatst is gezien, droeg ze een grijs gemêleerde, driekwart lange jas. Verder had ze zwarte kleding aan. Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie.