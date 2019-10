Celstraf geëist voor uit de hand gelopen SM-sessie met 17-jarig meisje

ALKMAAR - Tegen een 54-jarige man uit Hoorn is een celstraf geëist van 28 maanden, waarvan tien voorwaardelijk. Hij wordt ervan verdacht een 17-jarig meisje te hebben verwond bij een uit de hand gelopen SM-sessie. Zelf zegt hij onschuldig te zijn en dat het slachtoffer die vrijwillig onderging.

Het meisje, afkomstig uit België, en de verdachte hadden elkaar ontmoet via een website voor BDSM-liefhebbers. BDSM staat voor Bondage, Discipline, Dominance (dominantie), Submission (onderwerping), Sadism en Masochism. Uiteindelijk kwam het in maart 2016 tot een afspraak.

Voor het slachtoffer ging de sessie, die zo'n zes uur zou hebben geduurd, veel te ver. Er werd volgens haar onder meer hard geslagen met zwepen en haar keel zou zijn dichtgeknepen. Codewoorden om te stoppen werden genegeerd en ze liep meerdere verwondingen op.

'Meester'

Verdachte David-Jan van der W., die BDSM als een levensstijl ziet, denkt daar heel anders over. "Ik doe dit al twintig jaar en heb alles met haar besproken. Ik heb haar keel niet dicht geknepen en ook geen codewoorden gehoord." Op de vraag van de rechter of verwondingen als een probleem worden gezien in de BDSM-scene antwoordt Van der W.: 'Nee.'

Over het grote leeftijdsverschil zegt de verdachte: "Ik heb meer mijn hart dan m'n hoofd gevolgd. Ze wilde dit ervaren en zocht een ervaren meester. En ik heb bedacht dat ik haar dat kon geven en ben voorbij gegaan aan haar leeftijd. Ik wilde niks illegaals doen." Maar daar denkt de Officier van Justitie heel anders over.



Tekst gaat verder onder de video



Contract ondertekend

Volgens de Officier had Van der W. ook kennis van de psychische problemen van het meisje, maar heeft dat hem niet tegengehouden. Ook rekent ze het Van der W. aan dat hij haar een contract liet ondertekenen om overal mee akkoord te gaan.



Tekst gaat verder onder de video



💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003

Zelf ontkent de verdachte alles. Volgens zijn advocaat blijkt nergens uit dat ze het zelf niet wilde en is daar onvoldoende bewijs voor. Ook het opstellen van zo'n contract is volgens hem gebruikelijk in de BDSM-scene en dus pleitte hij voor vrijspraak. Uiteindelijk kwam de Officier van Justitie tot een strafeis van 28 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, en min de vier maanden die hij al eerder in voorarrest heeft gezeten. De uitspraak volgt over twee weken.De eis is lager dan normaal, omdat de verdachte drie jaar moest wachten op behandeling van zijn zaak. En dat is moeilijk te verkroppen voor het slachtoffer, dat ook nog steeds het gevoel heeft dat ze zelf schuldig is aan wat er is gebeurd.