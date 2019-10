Tractor vol met aardappelen kiepert om in Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Een tractor die tot de nok toe gevuld was met aardappelen is omgevallen in Wieringerwerf.

Rond 19.25 uur ging het mis op de Sluitgatweg. De vrachtwagen is om nog onbekende reden gekanteld. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is momenteel afgesloten voor het verkeer omdat de piepers opgeruimd moeten worden.