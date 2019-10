Politie vindt ruim 167 kilo illegaal vuurwerk in Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft op twee adressen in Den Helder illegaal vuurwerk gevonden. In één van de woningen lag maar liefst 167 kilo aan verboden knallers.

In een woning in de Emmastraat werden twaalf cobra's gevonden. De vondst in een huis in het Marinapark was nog veel groter. Daar troffen agenten maar liefst 167 kilo aan illegaal vuurwerk aan, waaronder cobra's, Chinese rollen, nitraten en shells.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tegen de bewoners wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Gevaarlijk

De politie waarschuwt dat illegaal vuurwerk erg gevaarlijk kan zijn. "Sommige stukken zwaar illegaal vuurwerk, zoals cobra's, zijn net zo krachtig en explosief als een aanvalsgranaat. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen hoeveel schade het afsteken van zo'n stuk vuurwerk aanricht. Het vuurwerk is niet voor niets illegaal", aldus de politie op Facebook.