Jongeren mogelijk verantwoordelijk voor treiteren joods gezin in Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - Een groep jongeren is mogelijk verantwoordelijk voor het treiteren van een joods gezin uit Hippolytushoef. De jongeren zijn bekend bij de gemeente.

"Er is inderdaad een groep jongeren waarvan meldingen zijn dat er overlast is", vertelt burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon. "En of dat een verband heeft met deze zaak, dat is onderdeel van het onderzoek op dit moment."

Vorige week werd bij het gezin een raam opgeblazen met een vuurwerkbom. Volgens het gezin is dit al het zoveelste incident in 20 jaar tijd. Het zou volgens hen om antisemitisme gaan.

De gemeente zegt niet veel signalen te hebben gekregen dat er getreiterd werd. Vorige week is er een onderzoek gestart. "Als het gaat om signalen dan wordt dat op dit moment bij elkaar gebracht", vertelt burgemeester van Dam. "En uit het feit dat daar onderzoek naar gedaan moet worden, kun je misschien ook wel concluderen dat het niet heel erg bekend was."

De burgemeester wil nu alvast een aantal maatregelen nemen om het treiteren te stoppen. "We gaan structureel kijken naar een groep jongeren die overlast veroorzaakt en dit soort dingen doet", zegt ze. "Wat kun je dan met jongerenwerk op lange termijn doen? En wat kunnen we doen om op dit moment bij het gezin het veiligheidsgevoel te vergroten? Daarvoor gaan we ook met het gezin op gesprek."

De burgemeester is dinsdagavond bij het gezin langsgegaan om maatregelen te bespreken.