Platte Stenenbrug in Alkmaar afgesloten voor politietraining

ALKMAAR - Vanmiddag is de Platte Stenenbrug in Alkmaar een poosje afgesloten geweest. Om de samenwerking tussen handhaving, politie en horeca nog beter op elkaar af te stemmen, werd een politie-oefening gehouden

De oefening werd serieus aangepakt. De brug was bezaaid met agenten en met grote zwarte hekken werd de oefenlocatie afgezet. Bij het Horizon College werd een legertje scholieren geleend die als figuranten dienden, zo meldt mediapartner Alkmaar Centraal.



Twee agenten hesen zich in speciale hondenpakken en speelden situaties na die op een gangbare stapavond voor kunnen komen waarbij een politiehond wordt ingezet. Zoals bij het verwijderen van een agressieve bezoeker uit kroeg. De 'dader' werd hier met hulp een politiehond vakkundig tegen de grond gewerkt.

Verschillende situaties werden in scène gezet bij de visbanken, in café Het Kantoor en in Gunnery's Irish Pub aan de overkant.