Buurtbewoners Amstelveen teleurgesteld om komst nieuwbouw: "Groene karakter verdwijnt"

AMSTELVEEN - Stanley Sie woont in het Keizer Karelpark in Amstelveen. Zijn woning werd negen maanden geleden opgeleverd en hij kijkt uit op een grote bossage naast de Heilige Geest Kerk. Dit aanzicht dreigt te verdwijnen door de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex pal naast zijn wijk.

Stanley kocht zijn huidige woning in de veronderstelling in een groene buurt te gaan wonen. Zelfs in de brochure van de rijtjeshuizen werd het groene karakter getoond. Op de impressies die de projectontwikkelaar heeft gemaakt is nauwelijks groen te zien.

Hij heeft nu samen met zijn buurtgenoten een zienswijze ingediend bij de gemeente om de plannen tegen te gaan. Hij voelt zich buitengesloten bij het ontwikkelingsproces.

''Meer groen dan op impressies''

Wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening reageerde schriftelijk op de kritiek die de plannen krijgen. ''De plannen voor de ontwikkeling op deze locatie liggen er al even. Dit college heeft eerst ingezet op behoud van de monumentale kerk én woningbouw en groen. Overigens komt er meer groen dan op de impressies van het project is weergegeven. Wijziging van het bestemmingsplan is nog niet aan de orde.

De locatie vindt het college passend en koopwoningen in een wijk met vooral sociale huur geeft een goede mix, zo hoopt de gemeente. Tijdens de informatieavond over het plan waren de reacties dan ook overwegend positief. Omwonenden konden drie weken reageren en meedenken op het plan in aanloop naar de wettelijk voorgeschreven mogelijkheid om te reageren. Inmiddels zijn er zo’n 50 reacties binnengekomen, met name over bouwhoogte, groen en parkeerdruk. Wat nu al duidelijk is, is dat er meer parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.''