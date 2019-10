Brand in cel van Justitieel Complex Schiphol: een persoon naar ziekenhuis

BADHOEVEDORP - In het cellencomplex van het Justitieel Complex Schiphol aan de Duizendbladweg in Badhoevedorp is vanmiddag brand uitgebroken.

De brand ontstond in een cel en is inmiddels uit, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. De brandweer schaalde kort na de eerste melding van het vuur op naar een middelbrand. "Dit omdat we niet wisten hoeveel personen er in de cel zaten en wat er in brand stond."

Brand valt mee

Uiteindelijk viel het volgens de woordvoerder mee en was het vuur snel onder controle. Wel is één persoon, de gevangene die in de cel zat, uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. "Maar zijn verwondingen lijken niet ernstig."

Wat er precies in brand stond, is niet bekend. De Koninklijke Marechaussee doet daar onderzoek naar.