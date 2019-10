Dit zijn de zingende boefjes uit 't Gooi: bouwvakker Dennis Haverlag

HILVERSUM - De zingende boefjes uit 't Gooi hebben een missie: de muziek van vroeger levendig houden. Samen gaan ze het avontuur aan en komende vrijdag zetten ze een avondvullend showprogramma neer. Tijd om ze één voor één onder de loep te nemen.

Hilversummer Dennis Haverlag is een van de boefjes en overdag is hij te vinden op de bouwplaats. Samen met boezemvriend Martin verbouwen ze huizen. Niets met muziek dus eigenlijk. Maar toch is het hem met de paplepel in gegoten. De moeder van Dennis was DJ op technofeestjes en ze zijn zelfs heel even een duo geweest.

Na een keer dronken optreden in de kroeg bleek dat hij er wel aanleg voor had en hij is nooit meer gestopt: