Zaandams echtpaar al 70 jaar gelukkig getrouwd: "Ik zag eerst een ander"

ZAANDAM - Het is feest in Zaandam: de 95-jarige Mary en Frans Hunter-Heeres zijn maar liefst 70 jaar met elkaar getrouwd. En dus kwam burgemeester Hamming langs met bloemen en taart. Het geheugen van de twee rammelt soms wat maar ze zijn nog steeds dol op elkaar.

"Waar hebben we elkaar ook al weer ontmoet", vraagt Frans aan Mary. Ze weet het niet meer precies maar na enig aarzelen zegt ze dat dat in een bejaardenhuis was. "Ik zag eerst een ander", vertelt Frans aan NH Nieuws. Daar liet Mary het niet bij zitten en ging achter Frans aan. "Ik denk het de aantrekking geweest zal zijn", zegt de 95-jarige Mary. Een paar jaar later waren ze getrouwd. Nu 70 jaar later hebben ze vijf kinderen, zeven kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Mary voelt zich nog steeds aangetrokken tot Frans. En ook Frans kijkt met liefde naar zijn Mary: "Het is een mooi wijf."

Steeds vaker

Burgemeester Hamming laat weten dat een 70-jarig huwelijk steeds vaker voorkomt maar nog steeds een uitzondering is: "Ik heb het maar vijf of zes keer meegemaakt in mijn bestaan als burgemeester", vertelt hij. Zelf denkt hij de 70 jaar niet te halen met zijn vrouw. "Dan moet ik 110 worden. Dat is een uitdaging."