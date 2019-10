Bewoners bungalowpark Winkel geschrokken van vuur dat huisje in as legde

WINKEL - Bewoners van bungalowpark Greco Marina in Winkel zijn erg geschrokken van de brand die vannacht een huisje op het terrein heeft verwoest. Ze spreken van geluk dat er niet meer huisjes in vlammen zijn opgegaan.

De brand ontstond vannacht rond 00.45 uur. Van het huisje is niet veel over. De bewoonster raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Haar twee honden konden worden gered.

Buurvrouw Geertje Molenaar is flink geschrokken. Ze deed haar gordijnen open en zag dat het huisje van de buren in lichterlaaie stond. Snel maakte ze haar man en kinderen wakker. "Toen kwam de politie ons al halen."

Niet overgeslagen

Volgens buurman Dirk Rood bestaat het bungalowpark al heel lang en wonen veel mensen er permanent. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere bungelows. Vanwege het risico op overslag kwam hij vannacht een kijkje nemen. "Het staat er zo dicht op. Ik dacht, het zal allemaal wel verbrand zijn. Maar dat was niet zo."