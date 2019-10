Het mysterie van het verscholen mannetje in Haarlem

HAARLEM - In een hoekje op een deur, op een elektriciteitskastje of onder graffiti op een muur duikt op steeds meer plekken 'een mannetje' op. Voor de krantenlezers een bekend figuurtje. Maar wie laat ze nou toch overal achter. Een mysterie waar zelfs de oorspronkelijke illustrator zijn hoofd over breekt.

De Haarlemse stadstekenaar Eric J. Coolen heeft sinds een jaar de rubriek 'Verscholen Haarlem' in het Haarlems Dagblad. "In die rubriek teken ik telkens een minder bekende plek in Haarlem maar wat wel ontzettend mooi is en wat Haarlemmers zouden moeten kennen."

In die tekeningen staat altijd, soms erg verdekt opgesteld, het silhouette van een mannetje. "Dat ben ikzelf, ik ben zelf op onderzoek uit", vertelt Coolen. Tot zijn verrassing duikt dat figuurtje nu op. Uit mails die hem worden toegestuurd, moeten er nu in ieder geval 14 rondzwerven in de stad.

De tekenaar voelt zich vereerd, want hij gaat ervan uit dat de graffiti-kunstenaar een grote fan van hem is. Maar hij is ondertussen wel razend benieuwd wie het is. "Dus Haarlemmers, mochten jullie meer weten: kom op, zeg 't!"

In de onderstaande video laat hij zien welke drie 'mannetjes' hij in ieder geval zelf heeft gevonden: