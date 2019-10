Den Helder zoekt stemmen om aanpak jeugdwerkloosheid Europa in te helpen

DEN HELDER - Den Helder heeft met het project Jeugd Werkt! een hele eigen aanpak ontwikkeld om jongeren zonder werk aan een baan te helpen. Deze unieke manier van werken maakt nu zelfs kans om in de prijzen te vallen. Als er genoeg mensen op het Helderse project stemmen, bestaat de kans dat het straks ook in andere Europese steden de jeugd gaat helpen.

"We zagen in 2013 dat in Den Helder een beste wel grote groep jongeren tussen wal en schip dreigden te vallen", vertelt wethouder Pieter Kos. "Ze gingen niet meer naar school en waren ook niet aan het werk. Dan dreigt een impasse omdat ze pas vanaf 27 jaar onder de participtatiewet zouden vallen. Toen hebben we dit project bedacht."

"Het is zonde als iemand op zijn 19de niet meer naar school gaat en dan tot zijn 27ste op de bank blijft zitten. Er zijn ook jongeren die het op eigen kracht niet redden om weer richting school of werk te gaan. We hebben toen een combinatie in de begeleiding gemaakt naar én de jongere maar ook richting de werkgever", aldus de wethouder.

Maatwerk

Het project levert maatwerk en heeft inmiddels 400 jongeren op pad geholpen: "Dat is van lichte tot zware begeleiding en we blijven zo lang als het nodig is. Dat kan van het mee gaan met een sollicitatiegesprek tot het samenstellen van een plan van aanpak of een CV. Maar we laten ook iemand langere tijd mee lopen op de nieuwe werkplek zodat hij of zij een vast aanspreekpunt heeft."

Volgens de wethouder is het echt een Helderse aanpak. "We ontzorgen ook de werkgever bij het project. We kunnen wat loonkostensubsidie geven. Of we kunnen bij ziekte het risico afdekken. Er zijn eigenlijk geen andere gemeenten die zover gaan in hun begeleiding. Dat is ook de reden dat we nu met deze prijsvraag mee doen."

De stembus voor die verkiezing sluit op 31 oktober. Den Helder moet in ieder geval in de top vijf van projecten staan om in Den Haag de eigen aanpak nog eens flink onder de aandacht te kunnen brengen. Als dat lukt dan hoopt de wethouder dat de Helderse methode een vlucht krijgt: "We proberen jongeren en werk te matchen door langdurige begeleiding. Ik kan me niet voorstellen dat ze in België niet met dezelfde vraagstukken rondlopen."