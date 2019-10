Brand in rijtjeshuis Hoofddorp blijkt aangestoken: politie zoekt getuigen

HOOFDDORP - De politie is op zoek naar getuigen van een woningbrand die vorige week woedde in Hoofddorp. Die brand is namelijk aangestoken, zo is gebleken. Er raakte niemand gewond.

De brand brak uit op woensdag 23 oktober, rond 02.45 uur. Toen de hulpdiensten bij het huis aankwamen, was het vuur al flink opgelaaid. De bewoners hadden het huis al wel verlaten.

Terwijl de brandweer de brand bluste, werden buren uit voorzorg uit hun woning gehaald. Uit onderzoek door de Forensische Opsporing is gebleken dat er sprake is van brandstichting.

Wie getuige is geweest, of andere informatie heeft die kan helpen bij het onderzoek, wordt gevraagd dat te delen met de politie.