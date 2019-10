Man gijzelt vrouw en crasht met auto in Purmerendse sloot: politie lost schoten bij arrestatie

PURMEREND - De politie heeft vannacht een 24-jarige man aangehouden, nadat hij een vrouw in zijn auto had vastgehouden en daarna in Purmerend op de vlucht was geslagen. Om hem te laten stoppen, schoot de politie op de auto. Ook werd er een helikopter ingezet. Uiteindelijk belandde de auto met bestuurder en al in de sloot.

Rond 1.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen bij agenten dat er een 25-jarige vrouw tegen haar wil in een auto werd vastgehouden.

Toen agenten de auto zagen rijden, gaven ze een stopteken. Dat werd door de verdachte genegeerd, waarna hij ervandoor ging. Op de Purmerendse Oosterweg stopte de auto ineens en stapte de gegijzelde vrouw uit. Zij bleek ongedeerd en werd opgevangen door de politie.

Crash

De verdachte sloeg vervolgens met de auto op de vlucht in de richting van Monnickendam. Daarop gingen meerdere politieauto's achter 'm aan en werd er een helikopter ingezet. De auto slingerde gevaarlijk over de weg, aldus de politie.



Uiteindelijk stopte de achtervolging toen de man de sloot inreed. Hij is aangehouden. De zaak wordt onderzocht.