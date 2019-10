Doodzieke Elisah (35) uit Heiloo heeft peperdure operatie nodig om te blijven leven, familie hoopt op doneeractie

HEILOO - Een risicovolle en peperdure operatie in Barcelona is nog de enige redding voor de doodzieke Elisah Binnewijzend uit Heiloo. Het is haar kans op overleving, maar inmiddels is de 35-jarige ten einde raad. Ondanks een doneeractie die haar familie vorig jaar is gestart, ontbreekt nog ruim 60.000 euro voor de operatie, die 80.000 euro kost.

Het is een wanhopige oproep van Elisah en haar familie om hulp. Pas de afgelopen maanden werd duidelijk wat de zeer heftige oorzaak is van alle klachten en symptomen die de jonge vrouw al haar hele beheersen en waardoor ze de laatste jaren invalide is geworden: Elisah heeft een extreem instabiele nek waardoor haar hersenstam als het ware wordt platgedrukt en de kleine hersenen verzakken tot in het wervelkanaal.

Londen en Barcelona

Daarnaast heeft ze een nekhernia en een te hoge hersendruk als gevolg van een beklemde ader. Om hierachter te komen, ging Elisah eerst naar Londen voor een MRI-scan in zittende positie. Afgelopen maand reisde ze naar Barcelona voor verder onderzoek door de neurochirurg die de operatie kan uitvoeren. Daar kreeg ze het slechte nieuws dat haar situatie levensbedreigend is.

Vandaar nu de emotionele oproep voor financiële hulp om de operatie in Barcelona die niet door de verzekering wordt vergoed, mogelijk te maken. Het sociale netwerk van Elisah is klein als gevolg van haar ziekte en daardoor moet ze het hebben van vreemden die haar willen helpen.

Meer informatie over de doneeractie 'Please save Elisah's life' is hier te vinden.

In september maakte NH Nieuws onderstaande reportage over Elisah toen de diagnose net was gesteld: