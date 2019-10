AMSTERDAM - Een tabakszaak aan de Derkinderenstraat in de Amsterdamse wijk Nieuw-West is net voor het middaguur overvallen. Het is onbekend of de daders iets mee hebben genomen.

De politie zoekt twee jongens van rond de vijftien jaar. Ze hebben trainingspakken aan en een tas van de Albert Heijn. Ze zijn na de overval richting het Rembrandtpark gelopen.

De politie zoekt nog getuigen.