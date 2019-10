Purmerender (28) aangehouden voor rol bij zwaar ongeluk met toeristenbus A10

AMSTERDAM - De bestuurder van een Audi die gisteravond vermoedelijk betrokken was bij een zwaar ongeluk op de A10, is vanochtend aangehouden in de Gelderse plaats Ugchelen. Het gaat om een 28-jarige man uit Purmerend.

Bij het ongeluk waren vier voertuigen betrokken, waaronder een toeristenbus. Twee mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer moest door de brandweer zelfs uit een voertuig geknipt worden.

Zonder noodzaak op rem getrapt

De bestuurder van de voorste auto heeft op de invoegstrook mogelijk zonder noodzaak hard op de rem getrapt. Hij veroorzaakte daardoor het ongeluk. De man ging er daarna vandoor. Maar het nummerbord van zijn auto was door getuigen genoteerd. Hij kon daarom vanochtend worden opgepakt.

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor het in gevaar brengen van het verkeer en het verlaten van de plaats ongeval.