De Peiling: snacks in kleinere verpakkingen?

NOORD-HOLLAND - In de strijd tegen overgewicht hebben fabrikanten van koekjes, chocolade, chips en andere snacks afgesproken om hun lekkernijen in kleinere verpakkingen aan te bieden. Dat staat in het Nationaal Preventie Akkoord. Is dat een verstandig beleid of is het allemaal weer betutteling door de overheid?

Jaarlijks verorberen we in Nederland 1 miljard kilo zoutjes, koekjes, nootjes en chocola. Dat is lekker, maar het zorgt ook voor overgewicht. De fabrikanten van de snacks proberen daar zelf wat aan te doen: ze stoppen minder vet, suiker of zout in hun producten en maken de porties wat kleiner. Ook zijn verpakkingen minder aantrekkelijk gemaakt voor kinderen: bekende tekenfilmfiguren mogen niet meer op de verpakking staan.

Nationaal Preventie Akkoord

Een paar jaar terug ondertekenden zeventig organisaties het Nationaal Preventie Akkoord. Daarin staan allerlei doelstellingen om de bevolking gezonder te krijgen: maatregelen om roken en problematisch alcoholgebruik terug te dringen, maar ook afspraken om overgewicht tegen te gaan. Bijna de helft van de Nederlanders boven de twintig jaar oud, is te zwaar. Ook de snackindustrie ondertekende het akkoord.

Huismerken

Alleen de huismerken van de grote supermarktketens blijven achter: daar worden de porties nog niet echt kleiner. De branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten roept de producenten van huismerken dan ook op om mee te doen aan het Nationaal Preventie Akkoord. Maar de supermarkten zitten daar niet om te springen.

Wat vind jij?

Drie koekjes in een zak in plaats van vier koekjes... gaat dat helpen om overgewicht te voorkomen? Zijn er veel betere manieren om de strijd tegen obesitas te voeren? Of is dit allemaal maar weer betutteling door de overheid en bepaal je zelf wel wat je eet? Laat het ons weten!

