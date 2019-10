Cafébezoeker Hilversum bekogeld met glas: gewond aan gezicht

HILVERSUM - Een bezoeker van een horecagelegenheid in Hilversum is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt toen iemand een glas tegen z'n hoofd gooide. De politie heeft kort daarna een mannelijke verdachte aangehouden.

Of de verdachte van plan was het slachtoffer te raken, is niet bekend. Feit is dat het glas de kin van de cafébezoeker raakte, en hij hierbij gewond raakte. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Hoewel de politie op Facebook van een 'heerlijke uitgaansgnacht met veel blije gezichten en goedgemutste bezoekers' spreekt, bleef het niet bij deze ene aanhouding. "Helaas waren er enkele bezoekers die zich niet konden gedragen. Zij leken de goede sfeer te willen verpesten doordat zij zich niet in de hand konden houden."

Bekeuringen

Een aantal van die rotte appels trok zich daar niets van aan. Zo heeft de politie vier mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Voor drie anderen bleef het bij een bekeuring. Een van hen ging - net als de glasgooier - over de schreef in een horecagelegenheid, al is niet exact bekend wat die raddraaier op zijn of haar kerfstok heeft.