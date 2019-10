Automobilist smeert 'm na aanrijding met fietser in Den Helder

DEN HELDER - Een automobilist is gisterochtend in Den Helder doorgereden na een aanrijding met een fietser. Hoewel de man na de botsing uitstapte en een paar woorden met de tegenpartij wisselde, reed hij weg zonder zijn gegevens achter te laten.

De aanrijding vond rond 10.30 uur plaats in de Eemstraat, schrijft de politie Den Helder op Facebook. De fietser reed over de Eemstraat, toen de auto - een laag zwart exemplaar - vanuit de Beerzestraat de Eemstraat insloeg. Daarbij werd de fietser volgens de politie vermoedelijk over het hoofd gezien.

Door de klap raakte de fietser gewond en de fiets beschadigd, maar na kort contact met de automobilist besloot laatsgenoemde ervandoor te gaan zonder zijn gegevens achter te laten. Het ging om een lichtgetinte man met een zwart stoppelbaardje.

De politie roept de automobilist op zich alsnog te melden. Ook wie op basis van de hierboven beschreven kenmerken de automobilist denkt te herkennen, wordt gevraagd dat te delen met de politie.