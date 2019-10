Flinke files rondom Amsterdam: aansluiten op A1, A8, A8 en A9

AMSTERDAM - Door verschillende oorzaken op de wegen rond Amsterdam staat het behoorlijk vast in de provincie. Het is aansluiten in de file op onder andere de A1, A8, A8 en A9.

Op de A1 richting Amersfoort staat er 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Muiden en Hilversum-Noord. De vertraging is daar 20 minuten. Ook op de A7 is het mis; daar staat tussen Avenhorn en Zaandam 14 kilometer file. Automobilisten zijn daar minimaal een kwartier langer onderweg.

Verder komt het verkeer ook vast te staan op de A8 richting Amsterdam: bij Westzaan is het achteraan aansluiten bij een file van 6 kilometer. Ook op de A9 staan meerdere files: de langste staat tussen Heemskerk en Zijkanaal C, waar je al snel 8 kilometer verkeer voor je hebt.