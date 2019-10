Schoten gehoord in Amsterdam, geen gewonden

AMSTERDAM - De politie is afgelopen nacht een zoekactie begonnen na meldingen van schoten in Amsterdam Nieuw-West. Rond 01.15 uur 's nachts ontving de politie meerdere signalen over knallen op de hoek van de Meer en Vaart met de President Allendelaan.

Meerdere politie-eenheden en ambulances werden opgeroepen. Ook een traumateam stond paraat.

De politie startte op de hoek van de straten een zoekactie. Er werd een huls op de grond aangetroffen waarna een groter gebied werd afgezet. Enkele meters verder werd ook iets aangetroffen.



Er werd niemand gevonden met verwondingen, ook werden geen aanhoudingen verricht.