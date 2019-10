Zwaargewonde bij ernstige aanrijding op A10 Noord bij Amsterdam

AMSTERDAM - Op de A10 Noord bij Amsterdam heeft vanavond een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een bus en twee voertuigen. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt, een daarvan heeft zwaar letsel opgelopen.

Het zwaargewonde slachtoffer moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Op dit moment worden beide gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

Rijstroken dicht

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet daar nog onderzoek naar en komt later met een update. In de tussentijd zijn nog niet alle rijstroken open. "Maar het verkeer kan doorstromen", aldus een politiewoordvoerder.