Politie betrapt automobilist met fles wijn aan de lippen: "Dat verzin je toch niet"

NOORD-HOLLAND - Agenten die vanmiddag op de A6 bij Muiderberg reden, keken raar op toen ze een man een slok uit een fles wijn zagen nemen achter het stuur. De automobilist bleek ook drugs gebuikt te hebben.

De man die met de fles wijn achter het stuur zat is een 42-jarige Busummer. Nadat de politie een alcoholtest bij hem had afgenomen, bleek dat hij nog niet erg veel van de fles wijn had gedronken; hij mocht volgens de test nog rijden. Maar na een drugstest bleek dat hij ook onder invloed was van THC, een belangrijke stof in cannabis. De man is daarom door de politie aangehouden.

Rijgeschiktheid

"In dit geval doen wij sowieso een mededeling naar het CBR dat wij twijfelen aan de rijgeschiktheid van deze bestuurder. Alcohol drinken in het verkeer, dat verzin je toch niet", schrijft de politie op Facebook.

Nog een arrestatie

Nadat de zaak met de man uit Bussum was afgehandeld, ging de politie weer de A6 op. Daar hielden de agenten een 22-jarige man uit Nieuw-Vennep staande omdat hij met zijn telefoon bezig was tijdens het rijden. Hij bleek ook THC en amfetamine in zijn bloed te hebben. Ook deze man is gearresteerd.