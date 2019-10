Jonge West-Friese boeren naar provinciehuis: 'niet over, maar met ons praten'

HAARLEM - Opnieuw trokken boeren met trekkers naar het Provinciehuis in Haarlem. Ze waren ontevreden over de antwoorden die ze twee weken geleden kregen en wilden in gesprek met Statenleden en gedeputeerden over het stikstofbeleid van de provincie.

Dit keer waren het vooral jonge West-Friese boeren die met zo'n dertig trekkers vanuit Hensbroek naar Haarlem gaan. "De provincie moet nadenken wat ze met ons aan het doen zijn en wat de gevolgen zijn. Dat overzien ze blijkbaar niet", vindt Else Kregel die samen met haar ouders een melkveebedrijf runt en schapen fokt.

Rond het middaguur kwam de groep aan in Haarlem. Statenleden van vrijwel alle partijen gingen in gesprek met de boeren, net als gedeputeerden Jack van der Hoek (economie) en Esther Rommel (natuur en landschap). Een van de agrariërs klimt op een geïmproviseerd podium van één van de trekkers: "Het zou fijn zijn als er meer naar ons geluisterd werd, en we in gesprek kunnen. Ik denk dat negentig procent van de hier aanwezige mensen geen boer meer zijn als we de regels doorzetten. Dat moet anders."



'We zijn in overleg met de organisaties'

Gedeputeerde Esther Rommel liet opnieuw weten dat de provincie de stikstofregels niet gaat aanpassen, maar dat ze wel in gesprek is met de agrariërs. "We hebben er aandacht voor, en zijn al overleg met verschillende organisaties. Volgende week is er een werkgroep met de land- en tuinbouw. Het heeft onze aandacht."

Tijdens een commissievergadering mochten de boeren ook inspreken, en beantwoorden ze vragen van de Statenleden. Daarna vertrokken ze weer, met toch wel een positief gevoel. "Ik krijg de indruk dat er nu met ons wordt gepraat. Eerder werd er tegen ons gepraat en beleid gevoerd zonder onze mening. We hopen op begrip en samen een plan te kunnen maken dat bijdraagt aan het stikstofverhaal."

Hinder

De landbouwvoertuigen van de demonstranten zorgden voor veel hinder in het Haarlemse verkeer. De Dreef bij het Provinciehuis is vanmiddag afgesloten voor autoverkeer: alleen bussen mogen erdoor.