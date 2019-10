Lichaam gevonden in water Grootschermer

ALKMAAR - Aan het Zuideinde in Grootschermer is een lichaam aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Rond 15.45 uur gingen er veel hulpdiensten naar het Zuideinde toe. Het ging om een melding dat er iemand in het water zou liggen. De politie meldde zojuist aan NH Nieuws dat er op die plek een lichaam is gevonden.

Aan het Zuideinde staan huizen en er loopt water langs. Het is onduidelijk door wie het lichaam is gevonden.